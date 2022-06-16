Сергей Жуков рассказал о криминальной стороне шоу-бизнеса

Лидер популярной группы "Руки вверх!" Сергей Жуков рассказал в интервью Мосленте, какой была изнанка шоу-бизнеса в 90-х.

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Артист отметил, что в те годы считалось нормальным, что любой вид бизнеса "крышевался" кем-то из влиятельных людей криминального мира. Он признается, что в связи с такой обстановкой было трудно строить планы на будущее.

«В порядке вещей была ситуация, когда кто-то перешел дорогу кому-то влиятельному, а на следующее утро этот кто-то просто не проснулся. По этой причине мы не могли строить далеко идущих планов, максимум — прикидывали дела на ближайший месяц», — рассказал артист.

По его словам, нынешняя ситуации совсем иная и в мире шоу-бизнеса все происходит цивилизованно - никто не опасается за свою жизнь из-за давления криминальных авторитетов и не зависит от них.