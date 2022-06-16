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1 час назад

Звезда «Дома-2» показала свой роскошный особняк на Кипре

Lenta.ru

Звезда реалити-шоу «Дома-2» Ирина Агибалова показала, как оформила сад своего роскошного особняка на Кипре. На публикацию экс-участницы телестройки в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) обратило внимание издание Teleprogramma.

Звезда «Дома-2» показала свой роскошный особняк на Кипре
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ирина выразила надежду, что кадры с ее садом вдохновят тех, кто может оценить красоту и чужой труд. Она отметила, что при работе думала о покойных родителях.

«Наш маленький крохотный рай и "Музыка ангелов". В память о моих родителях, трудолюбивых и порядочных», — написала Агибалова.

Ирина и ее муж Юрий переехали в собственный дом на Северном Кипре в 2021 году. До этого пара владела квартирой в Кирении, о покупке которой бывшая участница реалити-шоу рассказала в январе 2020 года. По словам Агибаловой, приобретение нового жилья было продиктовано желанием жить ближе к дочери и внукам.

В мае ведущая «Дома-2» Ольга Орлова показала дачу своих родителей и похвасталась успехами матери в ландшафтном дизайне. Родственница звезды телестройки самостоятельно занимается оформлением наружной территории дома.

Звёзды,Ирина Агибалова,Ольга Орлова,
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