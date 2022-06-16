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1 час назад

Лена Катина расписалась с больным раком миллионером

Мира Маркина

16 июня бывшая солистка группы "t.A.T.u" вышла замуж за Дмитрия Спиридонова. Молодожены расписались в одном из столичных МФЦ, отказавшись от идеи пышно праздновать свадьбу, рассказывает Starhit.

Лена Катина расписалась с больным раком миллионером
Фото: соцсетисоцсети

В сети Спиридонов опубликовал видео, на котором видно, как Лена выходит в белом платье из машины и направляется к нему, чтобы вместе пройти в МФЦ. За кадром Дмитрий комментирует, что они едва ли не опаздывают на собственную роспись, так как Елена опоздала.

Примечательно, что 16 июня не только стал днем свадьбы Катиной и Спиридонова - это еще и день рождения самого Дмитрия - ему исполняется 40 лет.

Напомним, что супруг певицы продолжает бороться с раком щитовидной железы. Мужчина отмечал, что только ради Лены он готов держаться за жизнь.

Ранее мы писали, что Елена Катина отказалась праздновать свадьбу.

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