Седокова рассказала о подарке от Дженнифер Лопес

Певица Анна Седокова рассказала в Instagram, как после одного из концертов ее позвала к себе Дженнифер Лопес и подарила бутылку шампанского.
"Я помню, как после одного из концертов она позвала меня к себе. И подарила бутылку шампанского с очень важными для меня словами. А после узнала меня на красной дорожке",
- похвасталась Седокова.
Она считает, что история жизни Лопес является вдохновением для "каждой женщины". Седокова призвала россиян никогда не сдаваться и не слушать других. По мнению исполнительницы, всегда найдутся люди, которым уровень таланта человека покажется недостаточным.
"Но всегда будут те, для кого ты важна. Для кого ты целый мир. Кто видит в тебе свет",
- резюмировала певица.