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5 минут назад

Седокова рассказала о подарке от Дженнифер Лопес

Газета.Ruиещё 1

Певица Анна Седокова рассказала в Instagram, как после одного из концертов ее позвала к себе Дженнифер Лопес и подарила бутылку шампанского.

Седокова рассказала о подарке от Дженнифер Лопес
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я помню, как после одного из концертов она позвала меня к себе. И подарила бутылку шампанского с очень важными для меня словами. А после узнала меня на красной дорожке",

- похвасталась Седокова.

Она считает, что история жизни Лопес является вдохновением для "каждой женщины". Седокова призвала россиян никогда не сдаваться и не слушать других. По мнению исполнительницы, всегда найдутся люди, которым уровень таланта человека покажется недостаточным.

"Но всегда будут те, для кого ты важна. Для кого ты целый мир. Кто видит в тебе свет",

- резюмировала певица.

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