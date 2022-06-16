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35 минут назад

Семенович показала фигуру после липосакции

Мария Иглина

В феврале 2022 года артистка Анна Семенович сделала липосакцию. Хирург избавил ее от второго подбородка, а также уменьшил руки и живот.

Семенович показала фигуру после липосакции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас певица находится на отдыхе в Турции. В своем Telegram-канале Семенович опубликовала несколько снимков своей фигуры в купальнике.

Социальные сети

Поклонники восхитились новой фигурой любимой артистки:

"Красивая", "Вы великолепны на всех фото", "Очень красивая, восхищаюсь", "Богиня на каждом фото".

Семенович также рассказала, как поддерживает свою форму:

"Никаких спиртных коктейлей, никакой жирной еды. Только полезная еда, море, солнце и здоровый сон".

Ранее МакSим призналась, что целую неделю жила на вокзале.

Звёзды,Анна Семенович,
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