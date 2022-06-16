Семенович показала фигуру после липосакции

В феврале 2022 года артистка Анна Семенович сделала липосакцию. Хирург избавил ее от второго подбородка, а также уменьшил руки и живот.
Сейчас певица находится на отдыхе в Турции. В своем Telegram-канале Семенович опубликовала несколько снимков своей фигуры в купальнике.
Поклонники восхитились новой фигурой любимой артистки:
"Красивая", "Вы великолепны на всех фото", "Очень красивая, восхищаюсь", "Богиня на каждом фото".
Семенович также рассказала, как поддерживает свою форму:
"Никаких спиртных коктейлей, никакой жирной еды. Только полезная еда, море, солнце и здоровый сон".