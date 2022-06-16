Том Хиддлстон подтвердил свою помолвку с Заве Эштон

Сердце ещё одного голливудского красавчика теперь оковано семейными узами. Том Хиддлстон наконец-то подтвердил свою помолвку с Зави Эштон, хотя прошло уже три месяца с того момента, как он встал на одно колено.

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«Я очень счастлив»,

— сказал актёр в интервью, опубликованном во вторник.

Всеми любимый Локи не привык кричать о своих чувствах всему свету, может быть поэтому такие признания особенно ценны. Пара отдавала предпочтение уединённым свиданиям вдвоём, а не шумным вылазкам на ковровые дорожки. Но в марте Хиддлстон спровоцировал предположения о том, что он сделал предложение 37-летней актрисе, когда их засняли вместе на церемонии вручения премии BAFTA в 2022 году. Влюблённые улыбались в кадре с британским телеведущим Эй Джей Одудуду, а внимание поклонников было приковано к сияющему кольцу с бриллиантом на левой руке спутницы.

И хотя пара в отношениях ещё с 2019 года, лишь в сентябре 2021 они предстали перед аудиторией, нежно держа друг друга за руки. Тогда звёзды буквально ошеломили всех на церемонии вручения премии «Тони». По особенному случаю Том был одет в тёмно-синий костюм, а его партнёрша выбрала красное атласное платье с голубыми вставками по бокам.