Стало известно, как Киркоров наживается на собственных детях

Похоже, Мартин и Алла-Виктория просто вынуждены продолжать семейный «бизнес». С недавних пор за внимание ребят приходится платить серьезные деньги.

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Накануне Филиппа Бедросовича в пух и прах раскритиковала актриса Мария Шукшина. На этот раз известная свой категоричностью дама обвинила певца в желании обогатиться на инвестиционных проектах. Наследница звезды советского кинематографа упрекнула Киркорова в избирательности. Но, как выяснилось, исполнитель хита «Цвет настроения синий» пошел намного дальше и теперь вовсю используют собственных детей с целью заработать еще больше.

Как сообщает популярный паблик, российские блогеры стали получать рассылку от креативного продюсера Филиппа Киркорова. В сообщении говорится о возможности продвинуть товар или услугу при помощи Мартина Киркорова. В конце июня сын певца отпразднует очередной день рождения. Как уверяет представитель артиста, событие ежегодно вызывает широкий общественный резонанс и «собирает всех топовых селебрити с детьми, имеет огромный охват по соцсетям и медиа».

Всем желающим засветиться в звездных личных микроблогах придется изрядно раскошелиться. Наигранная радость 10-летнего Мартина во время распаковки товара, например, кроссовок, обойдется рекламодателю в три миллиона рублей. Если же продукцию будет расхваливать сам Филипп Киркоров, то стоимость поста достигнет пяти миллионов.