Стало известно, как Киркоров наживается на собственных детях

Похоже, Мартин и Алла-Виктория просто вынуждены продолжать семейный «бизнес». С недавних пор за внимание ребят приходится платить серьезные деньги.
Накануне Филиппа Бедросовича в пух и прах раскритиковала актриса Мария Шукшина. На этот раз известная свой категоричностью дама обвинила певца в желании обогатиться на инвестиционных проектах. Наследница звезды советского кинематографа упрекнула Киркорова в избирательности. Но, как выяснилось, исполнитель хита «Цвет настроения синий» пошел намного дальше и теперь вовсю используют собственных детей с целью заработать еще больше.
Как сообщает популярный паблик, российские блогеры стали получать рассылку от креативного продюсера Филиппа Киркорова. В сообщении говорится о возможности продвинуть товар или услугу при помощи Мартина Киркорова. В конце июня сын певца отпразднует очередной день рождения. Как уверяет представитель артиста, событие ежегодно вызывает широкий общественный резонанс и «собирает всех топовых селебрити с детьми, имеет огромный охват по соцсетям и медиа».
Всем желающим засветиться в звездных личных микроблогах придется изрядно раскошелиться. Наигранная радость 10-летнего Мартина во время распаковки товара, например, кроссовок, обойдется рекламодателю в три миллиона рублей. Если же продукцию будет расхваливать сам Филипп Киркоров, то стоимость поста достигнет пяти миллионов.
Необходимо отметить, что предприимчивость бывшего мужа Аллы Пугачевой слегка смутила некоторых блогеров. Впрочем, заманчивое предложение артиста наверняка найдет своих адресатов. Ведь, как ни крути, комплименты из уст наследника Киркорова могут существенно повлиять на популярность тех или иных брендов. Скорее всего, аналогичная ситуация с «подарками» повторится и в преддверии дня рождения дочери поп-короля.