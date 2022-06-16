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58 минут назад

Волочкова сравнила себя с диснеевской принцессой

Мослента

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала снимки, на которых позирует в платье с корсетом и шлейфом нежно-розового цвета, в запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). В подписи к фото она сравнила себя со сказочной героиней.

Волочкова сравнила себя с диснеевской принцессой
Фото: МослентаМослента

«Я похожа на диснеевскую принцессу? Согласитесь, красивое платье?»

— написала она. Знаменитая блондинка отметила, что ее другу, продюсеру Марату Халикову этот образ очень понравился.

Фолловеры Волочковой оставили под постом много восхищенных комментариев. В то же время немалое количество юзеров отметило, что для роли принцессы она не подходит по возрасту.

«Диснеевские принцессы лет на 20 моложе», «Похожа, скорее, на мать принцессы», «Или на престарелую принцессу»,

— написали они.

Звёзды,Анастасия Волочкова,
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