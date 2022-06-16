"Ставили диагноз "бесплодие": жена Ивлева о пути к материнству

Жена шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева Валерия Куденкова рассказала, с чем ей пришлось столкнуться на пути к материнству. Подробностями она поделилась с подписчиками в социальных сетях.

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"Спрашивали: "Как тебе так быстро удалось залететь". Быстро? Мне вообще-то 30, а детей не было! Этот ребенок долгожданный для меня. Мне три года ставили диагноз "бесплодие"

— призналась Куденкова.

Девушка также рассказала, что обращалась к помощи врачей, неоднократно меняла курс лечения и даже прибегла к лапароскопии. Позже ей все же удалось забеременеть с помощью гормонотерапии.

Все случилось на Мальдивах. По словам Валерии, она совсем не рассчитывала забеременеть в период отпуска, так как позволяла себе выйти из ограничений по рациону и полностью расслабиться.

Ивлев и Куденкова стали родителями в апреле 2022 года.