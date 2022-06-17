Музей опроверг слухи о том, что Кардашьян испортила платье Монро

Американский музей Роберта Рипли (Ripley's Believe It or Not!) опроверг сообщения о том, что светская львица Ким Кардашьян испортила культовое платье Мэрилин Монро во время выхода на бал Met Gala. Об этом пишет TMZ.

Речь идет о платье, которое Монро надевала в 1962 году на день рождения президента Джона Ф. Кеннеди. По некоторым данным, Кардашьян похудела на 16 фунтов (чуть более семи килограммов), чтобы суметь надеть его.

Ранее сообщалось, что Кардашьян вернула в музей знаменитое платье, которое арендовала предположительно за $5 млн - однако в ненадлежащем виде: платье разошлось по швам, протерлось в нескольких местах и недосчиталось декоративных кристаллов. Фотография, появившаяся в социальных сетях, якобы показала платье до и после того, как Ким "выгуляла" его.

Однако представитель Ripley's Believe It or Not! - музей купил платье за $4,8 в 2016 году - встает на защиту Ким.

"В отчете о состоянии платья, составленном еще в начале 2017 года, говорится, что "некоторые швы растянуты и изношены". Это неудивительно, учитывая, насколько это деликатный материал", - рассказал сотрудник музея.