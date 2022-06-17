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48 минут назад

Музей опроверг слухи о том, что Кардашьян испортила платье Монро

Газета.Ru

Американский музей Роберта Рипли (Ripley's Believe It or Not!) опроверг сообщения о том, что светская львица Ким Кардашьян испортила культовое платье Мэрилин Монро во время выхода на бал Met Gala. Об этом пишет TMZ.

Музей опроверг слухи о том, что Кардашьян испортила платье Монро
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Речь идет о платье, которое Монро надевала в 1962 году на день рождения президента Джона Ф. Кеннеди. По некоторым данным, Кардашьян похудела на 16 фунтов (чуть более семи килограммов), чтобы суметь надеть его.

Ранее сообщалось, что Кардашьян вернула в музей знаменитое платье, которое арендовала предположительно за $5 млн - однако в ненадлежащем виде: платье разошлось по швам, протерлось в нескольких местах и недосчиталось декоративных кристаллов. Фотография, появившаяся в социальных сетях, якобы показала платье до и после того, как Ким "выгуляла" его.

Однако представитель Ripley's Believe It or Not! - музей купил платье за $4,8 в 2016 году - встает на защиту Ким.

"В отчете о состоянии платья, составленном еще в начале 2017 года, говорится, что "некоторые швы растянуты и изношены". Это неудивительно, учитывая, насколько это деликатный материал", - рассказал сотрудник музея.

Представитель добавил, что с момента покупки платья Ripley's демонстрировал его по всему миру — этот процесс также, несомненно, подвергал изделие риску потенциального повреждения. Аманда Джойнер, вице-президент Ripley's по лицензированию, которая была с Ким и платьем весь день в Метрополитен-музее, заявила, что с "нижней ступени Метрополитена до вершины... платье было в том же состоянии, в котором было отправлено".

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