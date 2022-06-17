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1 час назад

Наташа Королева показала, как выглядит без косметики

Мира Маркина

Российская эстрадная певица Наташа Королева активно ведет страницы в соцсетях. Недавно артистка рассказала подписчикам, что находится в городе Железноводск Ставропольского края. Там звезда проходит лечебные процедуры.

Наташа Королева показала, как выглядит без косметики
Фото: соцсетисоцсети

«Ну вот я омолаживаюсь в углекислой ванной. Ой, молодая буду!» — заявила исполнительница.

Наташа Королева рассказывала о поездке на курорт без макияжа, не стесняясь использовать крупный план для видео. Подписчики отметили отсутствие у 49-летней артистки морщин, гладкость и сияние ее кожи.

Ранее «Рамблер» писал о снимке Ирине Пеговой, который взволновал соцсети.

Звёзды,Наташа Королева,Ирина Пегова,
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