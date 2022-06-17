Похудевшая на 35 кг актриса снялась в купальнике на яхте

42-летняя актриса Ребел Уилсон показала фотографию в купальнике. Снимком австралийка поделилась с подписчиками в социальных сетях. Ребел Уилсон опубликовала в личном блоге серию снимков с морской прогулки.

На фотографиях актриса, похудевшая на 35 кг за последние полтора года, предстала в розовом купальнике с лифом-бандо и низом с завышенной талией. Образ австралийки дополнили солнцезащитные очки с белой оправой и шляпка в тон.