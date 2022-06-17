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1 час назад

Похудевшая на 35 кг актриса снялась в купальнике на яхте

Газета.Ruиещё 1

42-летняя актриса Ребел Уилсон показала фотографию в купальнике. Снимком австралийка поделилась с подписчиками в социальных сетях. Ребел Уилсон опубликовала в личном блоге серию снимков с морской прогулки.

Похудевшая на 35 кг актриса снялась в купальнике на яхте
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На фотографиях актриса, похудевшая на 35 кг за последние полтора года, предстала в розовом купальнике с лифом-бандо и низом с завышенной талией. Образ австралийки дополнили солнцезащитные очки с белой оправой и шляпка в тон.

Судя по всему, Ребел Уилсон отдыхала на яхте в компании своей возлюбленной, дизайнера Рамоны Агрумы. Девушки, хотя и не фотографировались вместе, выкладывали кадры со схожим пейзажем.

Звёзды,Ребел Уилсон,
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