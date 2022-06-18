Супруга Джастина Бибера рассказала о состоянии его здоровья

Жена Джастина Бибира Хейли проинформировала общественность о состоянии певца. Бибер столкнулся с синдромом Рамсея-Ханта, вызвавшим паралич правой половины лица. Сейчас он чувствует себя лучше и выполняет специальную лицевую гимнастику.

Хейли поблагодарила фанатов знаменитости, сказав, что их поддержка даёт ему силы и ускоряет процесс выздоровления.

Это, увы, не единственная проблема со здоровьем у Джастина Бибера. 4 года назад ему диагностировали болезнь Лайма — этот недуг поражает нервную систему, сердце и суставы. На момент диагностики болезнь уже была в запущенной стадии.