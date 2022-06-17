Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
1 час назад

"Мне хотелось рыдать": как связаны Катя Лель и Шакира

Диана Товсепова

Популярная в 2000-х певица Катя Лель до сих пор может заинтересовать фанатов. О том, как она связана с колумбийской суперзвездой Шакирой, читайте в материале "Рамблера".

"Мне хотелось рыдать": как связаны Катя Лель и Шакира
Фото: Кадр из передачиКадр из передачи

Российская певица Катя Лель в интервью каналу МУЗ-ТВ на YouTube рассказала, почему была крайне расстроена решением продюсера Максима Фадеева.

Оказалось, однажды Максиму Фадееву поступило предложение от музыкального лейбла «Universal Music» и колумбийской певицы Шакиры. Латиноамериканской звезде так понравились хиты Лель «Мой мармеладный» и «Муси-пуси», что она захотела спеть их в дуэте.

Сделка, по словам Кати, могла бы состояться, но сорвалась из-за ее судебных тяжб с бывшим продюсером Александром Волковым. К тому же, Фадеев обещал ей перевести альбом на английский.

«Когда у меня были судебные тяжбы с Волковым, Макс дал мне слово, если я выиграю процесс, мой альбом переведут на английский. Шакира хотела спеть со мной дуэтом. К сожалению, Макс не выполнил обещание. Когда я выиграла, он сказал: «Кому теперь этот альбом нужен?» Мне очень жаль, это было бы мегауспешно».

Певица узнала о предложении Шакиры спустя время и была сильно расстроена:

«Мне хотелось рыдать. Ты мне так просто об этом говоришь? Ты мог бы вообще Макс не работать никогда и ничего больше не делать», — поделилась Катя Лель.

Звёзды,Шакира,Катя Лель,Максим Фадеев,Александр Волков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители