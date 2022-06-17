"Мне хотелось рыдать": как связаны Катя Лель и Шакира

Популярная в 2000-х певица Катя Лель до сих пор может заинтересовать фанатов. О том, как она связана с колумбийской суперзвездой Шакирой, читайте в материале "Рамблера".
Российская певица Катя Лель в интервью каналу МУЗ-ТВ на YouTube рассказала, почему была крайне расстроена решением продюсера Максима Фадеева.
Оказалось, однажды Максиму Фадееву поступило предложение от музыкального лейбла «Universal Music» и колумбийской певицы Шакиры. Латиноамериканской звезде так понравились хиты Лель «Мой мармеладный» и «Муси-пуси», что она захотела спеть их в дуэте.
Сделка, по словам Кати, могла бы состояться, но сорвалась из-за ее судебных тяжб с бывшим продюсером Александром Волковым. К тому же, Фадеев обещал ей перевести альбом на английский.
«Когда у меня были судебные тяжбы с Волковым, Макс дал мне слово, если я выиграю процесс, мой альбом переведут на английский. Шакира хотела спеть со мной дуэтом. К сожалению, Макс не выполнил обещание. Когда я выиграла, он сказал: «Кому теперь этот альбом нужен?» Мне очень жаль, это было бы мегауспешно».
Певица узнала о предложении Шакиры спустя время и была сильно расстроена:
«Мне хотелось рыдать. Ты мне так просто об этом говоришь? Ты мог бы вообще Макс не работать никогда и ничего больше не делать», — поделилась Катя Лель.