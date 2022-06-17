"Мне хотелось рыдать": как связаны Катя Лель и Шакира

«Когда у меня были судебные тяжбы с Волковым, Макс дал мне слово, если я выиграю процесс, мой альбом переведут на английский. Шакира хотела спеть со мной дуэтом. К сожалению, Макс не выполнил обещание. Когда я выиграла, он сказал: «Кому теперь этот альбом нужен?» Мне очень жаль, это было бы мегауспешно».