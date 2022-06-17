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1 час назад

Адвокат оценил шансы сестры Градского на наследство

Мира Маркина

Звездный адвокат Александр Добровинский оценил шансы Натальи, двоюродной сестры Александра Градского, получить наследство, сообщает «СтарХит». Родственница музыканта заявляет, что Градский более двух десятилетий назад обманом завладел ее квартирой и дачей.

Адвокат оценил шансы сестры Градского на наследство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Александр Градский, со слов Натальи, после смерти матери жил у ее отца. Когда тот заболел и стал немощным, музыкант принудил его переписать наследство на себя, а не на дочь.

Наталья после смерти отца не стала отстаивать права на наследство. В то время она жила во Франции. Также, с ее слов, знаменитый родственник дал ей понять, что вернуть отцовские квартиру и дачу не получится.

Александр Добровинский отметил, что, вероятнее всего, у Натальи ничего не получится.

«Это нужно было делать раньше. Уже все сроки давности вышли. И тогда было бы сложно оспорить завещание, а теперь и тем более», — прокомментировал ситуацию адвокат.

Всего на имущество умершего в ноябре 2021 года музыканта претендует пять человек: вдова Градского Марина, ее двое маленьких сыновей Саша и Иван, а также старшие дети композитора Мари и Даниил.

Ранее «Рамблер» писал, какое обещание сын Градского дал тете.

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