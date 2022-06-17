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1 час назад

Сын Наоми Уоттс в платье с пуш-апом шокировал публику

Мира Маркина

Сын голливудских звезд, Наоми Уоттс и Лива Шрайбера, Сэмюэл Кай в очередной раз шокировал общественность: на выпускной он выбрал белое платье, под которое надел пуш-ап, а также сделал себе легкий макияж с акцентом на глаза и подкрасил губы блеском. Не забыл он и про ногти, отдав предпочтение ярко оранжевому маникюру. Как прокомментировали выбор Кайя пользователи социальных сетей и что на это ответила актриса, читайте в материале «Рамблера».

Сын популярной актрисы в женском платье шокировал публику
Фото: СоцсетиСоцсети

Наоми Уоттс в интервью неоднократно упоминала, что воспитывает детей без оглядок на гендерные стереотипы и позволяет им носить ту одежду, в которой они чувствуют себя комфортно. Но вот сетевые критики ее явно в этом не поддерживают: в комментариях к фотографиям на актрису и ее сына обрушилась лавина хейта. Поклонники возмущались тем, какую свободу выбору Уоттс предоставила сыну, а также спрашивали друг у друга, куда катится этот мир.

Соцсети

К слову, Кай уже давно отращивает волосы, носит платья и фанатеет от сумочек со стразами. Так, на премьере четвертого сезона сериала «Очень странные дела» мальчик появился в розовом платье и босоножках, а фотографам он позировал в обнимку со звездным отцом Ливом Шрайбером.

Напомним, в 2006 году Лив Шрайбер объявил о помолвке с Наоми Уоттс. Состоялась свадьба или нет, так и осталось неизвестным. Однако отношениям звезд это явно не мешает, у пары родилось двое детей — Александр Пит и Сэмюэль Кай.

Соцсети
Звёзды,Наоми Уоттс,
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