Звездный диетолог объяснила, почему Фадеев снова набрал вес

Причина набора веса, произошедшего у музыкального продюсера Макса Фадеева, скорее всего, связана с увеличением объема желудка, которое началось после проведенных ранее бариатрических операций, связанных с уменьшением этого органа. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала звездный диетолог, иглорефлексотерапевт и косметолог Марият Мухина.
По ее словам, у Фадеева — сахарный диабет и нарушение толерантности к глюкозе, а также ряд эндокринных заболеваний, которые не позволяют ему собственными усилиями снизить вес.
— И тут вдруг ему удивительным образом удается похудеть. Однако в медицине чудес не бывает. И такое резкое снижение веса у наших звезд, как правило, связано именно с бариатрическими операциями. Среди них самая распространенная — это резекция желудка, которая делается по большой кривизне. То есть удаляется зона, продуцирующая гормон голода.
В дальнейшем, уточнила Мухина, человек быстрее худеет и объем его желудка уменьшается. Соответственно, снижается и аппетит.
— Но, как мы знаем, — напоминает собеседница, — у новорожденного тоже желудок сначала маленький, а потом растягивается. Например, у победителей гастрономических конкурсов по поеданию гамбургеров объем желудка достигает десяти литров. И этот орган вообще может находиться аж в малом тазу.
Если отталкиваться от статистических данных, у 90 процентов «бариатриков», акцентировала врач, впоследствии стенки желудка опять растягиваются и идет набор веса, возникает рецидив.
— По моему мнению, Максим Фадеев просто не смог удержать результат из-за того, что возник рецидив, — полагает эксперт. — Все-таки ожирение является полиорганным хроническим заболеванием. Если раньше его связывали с распущенным образом жизни, сейчас медицинское сообщество считает этот недуг серьезной проблемой.
Диетолог подчеркнула, что после резекции желудка пациент должен следовать строго рекомендациям врача и поддерживать результат:
— Там очень четкий лимитированный объем поступления пищи в желудок, чего нельзя нарушать. А мы знаем, что у Макса был серьезный стресс, связанный с роспуском его продюсерского центра. Затем возникли проблемы с певицей Наргиз. Все эти неблагоприятные обстоятельства привели к срыву и возникновению рецидива.
При этом специалист заметила, что Фадееву может помочь иглорефлексотерапия, которую он, предполагает врач, ранее применял.