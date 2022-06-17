Звездный диетолог объяснила, почему Фадеев снова набрал вес

— И тут вдруг ему удивительным образом удается похудеть. Однако в медицине чудес не бывает. И такое резкое снижение веса у наших звезд, как правило, связано именно с бариатрическими операциями. Среди них самая распространенная — это резекция желудка, которая делается по большой кривизне. То есть удаляется зона, продуцирующая гормон голода.