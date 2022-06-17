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1 час назад

Звездный диетолог объяснила, почему Фадеев снова набрал вес

Вечерняя Москва

Причина набора веса, произошедшего у музыкального продюсера Макса Фадеева, скорее всего, связана с увеличением объема желудка, которое началось после проведенных ранее бариатрических операций, связанных с уменьшением этого органа. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала звездный диетолог, иглорефлексотерапевт и косметолог Марият Мухина.

Звездный диетолог объяснила, почему Фадеев снова набрал вес
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, у Фадеева — сахарный диабет и нарушение толерантности к глюкозе, а также ряд эндокринных заболеваний, которые не позволяют ему собственными усилиями снизить вес.

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— И тут вдруг ему удивительным образом удается похудеть. Однако в медицине чудес не бывает. И такое резкое снижение веса у наших звезд, как правило, связано именно с бариатрическими операциями. Среди них самая распространенная — это резекция желудка, которая делается по большой кривизне. То есть удаляется зона, продуцирующая гормон голода.

В дальнейшем, уточнила Мухина, человек быстрее худеет и объем его желудка уменьшается. Соответственно, снижается и аппетит.

— Но, как мы знаем, — напоминает собеседница, — у новорожденного тоже желудок сначала маленький, а потом растягивается. Например, у победителей гастрономических конкурсов по поеданию гамбургеров объем желудка достигает десяти литров. И этот орган вообще может находиться аж в малом тазу.

Если отталкиваться от статистических данных, у 90 процентов «бариатриков», акцентировала врач, впоследствии стенки желудка опять растягиваются и идет набор веса, возникает рецидив.

— По моему мнению, Максим Фадеев просто не смог удержать результат из-за того, что возник рецидив, — полагает эксперт. — Все-таки ожирение является полиорганным хроническим заболеванием. Если раньше его связывали с распущенным образом жизни, сейчас медицинское сообщество считает этот недуг серьезной проблемой.

Диетолог подчеркнула, что после резекции желудка пациент должен следовать строго рекомендациям врача и поддерживать результат:

— Там очень четкий лимитированный объем поступления пищи в желудок, чего нельзя нарушать. А мы знаем, что у Макса был серьезный стресс, связанный с роспуском его продюсерского центра. Затем возникли проблемы с певицей Наргиз. Все эти неблагоприятные обстоятельства привели к срыву и возникновению рецидива.

При этом специалист заметила, что Фадееву может помочь иглорефлексотерапия, которую он, предполагает врач, ранее применял.

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