Что стало с участницами группы t.A.T.u.

В середине июня 2022 года экс-солистка группы t.A.T.u. Лена Катина вышла замуж за долларового миллионера Дмитрия Спиридонова. Пара отправилась в МФЦ, где тихо и без торжества стали мужем и женой. Весной Дмитрий сделал певице предложение руки и сердца, подарив ей кольцо с внушительным бриллиантом стоимостью 13,5 млн рублей. Что еще известно о жизни участниц группы t.A.T.u., читайте в материале «Рамблера».

Фото: Legion-media Legion-media

В сентябре прошлого года стало известно, что Лена Катина встречается с сооснователем и генеральным директором CloudPayments, процессингового центра для обработки платежей, Дмитрием Спиридоновым. Пара познакомилась на дне рождения бизнесмена, где певица выступала в качестве приглашенного артиста. А уже летом этого года они официально оформили отношения, отметив это событие в узком кругу близких людей.

Соцсети

Что касается второй экс-солистки одной из самых популярных групп начала 2000-х, тут не все так прозрачно. В 2019 году Юлия Волкова развелась со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем, в отношениях с которым она была десять лет, а в браке — шесть. Причиной расставания пары стало рождение их общего ребенка. Что сейчас происходит в личной жизни Юлии Волковой, неизвестно.

Соцсети

Напомним, группа t.A.T.u. распалась в 2009 году. Тогда появились слухи, что Катина и Волкова поругались из-за гонораров, тогда же представитель менеджмента коллектива заявил, что певицы начинают сольные карьеры. Правда, потом певицы еще несколько раз выступали вместе, например, на Зимней Олимпиаде-2014. Но уже через несколько дней после концерта на церемонии закрытия игр Лена и Юлия заявили о прекращении сотрудничества.