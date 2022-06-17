7 постыдных фактов из биографии Джекки Кеннеди

Жаклин была иконой элегантности и сдержанности, а о ее секретах не знали даже близкие друзья.

Жаклин Кеннеди считается образцом элегантности, стиля и умения держать марку в любых жизненных обстоятельствах. Мало кто догадывается, что свои тайны первая леди США успешно прятала в стенах Белого дома.

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Биографы Джекки сходятся во мнении, что супруга Кеннеди стыдилась сразу нескольких фактов своей биографии.

Отец-алкоголик и изменщик

Семья Джекки была далека от идеала: мать относилась к дочери весьма холодно, а отец постоянно изменял жене (по слухам, увлекался он не только женщинами) и напивался. Развестись в ту пору было непросто, поэтому матери Жаклин пришлось заплатить девушке легко поведения. Только тогда у нее появились доказательства адюльтера. Репутация мужчины, конечно, сильно пострадала, но его не вразумил даже развод.

Отец Джекки продолжал пить: перед свадьбой дочери он был не в состоянии отвести ее к алтарю, заменил его отчим Жаклин.

В школе Джекки считалась неуправляемой

Развод родителей девочка переживала тяжело и в школе проявляла бунтарский характер. В ее личном деле появилась отметка «неуправляема»: Жаклин могла встать посреди урока, нагрубить учителю, а с одноклассниками общалась только по необходимости.

Несколько раз Джекки просили покинуть класс из-за неподобающего поведения. Кто бы мог подумать, что эта хулиганка станет главным символом элегантности.

Бросила жениха ради Кеннеди

У Жаклин всегда было много поклонников, один из них смог покорить девушку. Джекки приняла предложение Джона Хастеда-младшего и готовилась к свадьбе, когда встретила Джона Кеннеди. Яркая внешность, обаятельная улыбка и блестящие перспективы будущего президента не оставили сопернику шансов. Жаклин бросила жениха и начала отношения с Кеннеди.

Провальная свадьба и опасения за свой брак

О том, что брак Джекки и Джона не был образцовым, знают все: президенту приписывали множество интрижек. Сама Жаклин догадывалась о том, что муж не сможет хранить ей верность и сомневалась, стоит ли соглашаться на его предложение руки и сердца.

Другу Жаклин писала, что Кеннеди напоминает ей отца, а она отлично помнит, как было больно маме. И все же свадьба состоялась. Правда, для Джекки она стала грандиозным разочарованием: накануне мастерскую, где шили ее платье затопило, поэтому дизайнеру пришлось предложить невесте другой вариант. Жаклин писала, что выглядит в платье, как абажур, но выбора у нее не было. Свои свадебные фото Кеннеди ненавидела.

Одна нога Джекки была короче другой

У Жаклин была идеальная осанка и никто не мог догадаться, что она страдала от врожденной особенности. Одна нога Джекки была короче другой, поэтому туфли для нее изготавливались на заказ, чтобы каблуки были разной высоты.

Жаклин предложили миллион долларов вместо развода с Джоном

Бесконечные измены так утомили Джекки, что в 1961 году она решила подать на развод. Как раз в этот момент Джон готовился к президентской кампании и расставание с женой могло стать ударом для его репутации. Отец Кеннеди предложил Жаклин миллион долларов, если она не откажется от мыслей о разводе.