Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович раскрыла правду о пластике губ. Соответствующее заявление она сделала в сторис на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

43-летняя знаменитость опубликовала фото из личного архива, которое, по ее словам, было сделано 27 лет назад. Под размещенным снимком певица ответила на вопрос одной из подписчиц о том, увеличивала ли она губы.

«Тут мне семнадцать лет и тогда еще никто не увеличивал губы. У меня они от природы пухлые»,

— заявила Семенович.