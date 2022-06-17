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54 минуты назад

Дженнифер Лопес рассказала о пережитом насилии

Мария Иглина

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес рассказала о сложных отношениях с матерью и о насилии в семье. Подробностями звезда поделилась в документальном фильме на Netflix "Полупериод", цитаты приводит New York Post.

Дженнифер Лопес рассказала о пережитом насилии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, артистка рассказала, что ее мать Гваделупе Родригес была жестокой женщиной, которая могла "выбить из детей всю дурь". Сама Родригес признает, что была достаточна жестока:

"У меня всегда были самые высокие ожидания от них. Это было сделано только для того, чтобы показать, что они могут добиться большего успеха. Дженнифер доставила мне много проблем, по правде говоря. Мы много ссорились".

Из-за частых конфликтов певица ушла из дома, когда ей исполнилось 18 лет.

Ранее "Живого Кена" высмеяли за платье Дженнифер Лопес.

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