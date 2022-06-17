Водонаева раскрыла отношение к русским в Италии

Популярная телеведущая и экс-участница реалити-проекта «Дом-2» Алена Водонаева раскрыла отношение к русским в Европе. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она сообщила, что в Италии нет дискриминации по отношению к россиянам.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Ведущая рассказала, что ездила на свадьбу подруги в Европу.

«Про отношение к русским в Италии — все ровно, все отлично»,

— отметила телезвезда. Она добавила, что из неудобств было только то, что везде нужно было расплачиваться наличными, а также было неудобно лететь с пересадками.

По словам Водонаевой, неодобрительного отношения к россиянам она не заметила также и на таможенном контроле.

«На таможне тоже никакой дискриминации и косых взглядов. Все вежливо и спокойно»,