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56 минут назад

Дэвид Бекхэм поделился неожиданными откровениями о своей жене Виктории

Inc-News

Дэвид Бекхэм поделился неожиданными откровениями о своей жене Виктории. Пара состоит в браке уже почти четверть века и через многое прошла. Источник фото: almodeНесмотря на не самые приятные моменты в их жизни, семью им удалось сохранить. Все знали, что это было сделано в основном стараниями Виктории.

Дэвид Бекхэм поделился откровениями о своей жене Виктории
Фото: Inc-NewsInc-News

И в целом общество в их семье считало ее иконой стиля, законодательницей моды, и вообще всему головой. Но недавно Дэвид Бекхэм поделился откровениями о том, кто чему в их доме главный, а кого только считают таковым.

«Люди всегда думали, что Виктория имеет большое влияние на то, что я ношу, на мои прически или татуировки, и вообще на то, как я выгляжу. Однако, я и сам всегда любил моду, и любил и умел одеваться»,

- рассказал футболист.

«А еще в нашем доме это я чистюля, а она нет. Это я обожаю во всем опрятность, а она нет. Ей не нравится, что я моюсь порой по три раза в день, а она моется… иногда»,

- такие откровения выдал спортсмен.

Звёзды,Дэвид Бекхэм,
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