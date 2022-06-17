Самойлову обругали в сети за короткую юбку дочери

Бизнесвумен и жену рэпера Джигана Оксану Самойлову раскритиковали в сети за вульгарный наряд ее дочери. Соответствующий снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Предпринимательница опубликовала фото, на котором она запечатлена вместе с мужем и дочерьми Ариелой и Леей на школьной линейке. На размещенном кадре блогерша позирует в мини-платье синего цвета, а ее дети — в форме, состоящей из белой рубашки, короткой юбки и синего пиджака. В описании Самойлова рассказала, что ее старшая дочь перешла в пятый класс.