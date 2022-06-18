Ирина Пегова в браке с Орловым терпела абьюз

Актриса Ирина Пегова расторгла брак с коллегой Дмитрием Орловым в 2011 году. Как оказалось, артистка терпела любовь избранника к алкогольным напиткам и перенесла выкидыш.
Пегова выпускница ГИТИСа. По профессии она начала работать сразу после выпуска.
Изначально актриса выступала на сцене «Мастерской Петра Фоменко», а в 2006 году дебютировала в МХТ имени Чехова. Позже она начала сниматься в кино.
К 25 годам артистка влюбилась в Орлова. Через несколько лет пара сыграла свадьбу. Вскоре у них родилась дочь Татьяна.
Брак Орлова и Пеговой казался идеальным, однако так было не всегда. Еще до рождения первенца, звезда перенесла выкидыш.
Супруги поддержали друг друга в сложный период жизни. Но позже мужчина признался, что именно потеря ребенка сыграла ключевую роль в их расставании.
Кроме этого, Орлов испытывал проблемы с алкоголем. Он назвал себя «алкашом», заявляя, что может выпить 0,5 литра крепкого напитка, а на следующий день смело отправиться по делам, пишет StarHit.