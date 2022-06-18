Ирина Пегова в браке с Орловым терпела абьюз

Актриса Ирина Пегова расторгла брак с коллегой Дмитрием Орловым в 2011 году. Как оказалось, артистка терпела любовь избранника к алкогольным напиткам и перенесла выкидыш.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Пегова выпускница ГИТИСа. По профессии она начала работать сразу после выпуска.

Изначально актриса выступала на сцене «Мастерской Петра Фоменко», а в 2006 году дебютировала в МХТ имени Чехова. Позже она начала сниматься в кино.

К 25 годам артистка влюбилась в Орлова. Через несколько лет пара сыграла свадьбу. Вскоре у них родилась дочь Татьяна.

Брак Орлова и Пеговой казался идеальным, однако так было не всегда. Еще до рождения первенца, звезда перенесла выкидыш.

Супруги поддержали друг друга в сложный период жизни. Но позже мужчина признался, что именно потеря ребенка сыграла ключевую роль в их расставании.