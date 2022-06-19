Девушка Тимати выкладывает интимные снимки с их отдыха

Личная жизнь Тимати всегда непредсказуема. Артиста часто видят в компании молодых красоток, однако обычно долго он с ними не задерживается.

В последнее время Тимура стали все чаще видеть с Валентиной Ивановой. И, кажется, у парочки все серьезно! Первое время молодые люди не афишировали свои отношения. Но в последнее время Тимати и Валя перестали скрываться. Вместе они ходят на мероприятия, концерты и открыто говорят о любви. Поклонники надеются, что в этот раз не будет, как с Екатериной Сафаровой или моделью Александрой Дони. И накануне парочка обрадовала пользователей свой совместной фотографией. Правда, как обычно, от Тимати осталась только часть тела.