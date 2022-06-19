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2 часа назад

Девушка Тимати выкладывает интимные снимки с их отдыха в Греции

Popcake.tvиещё 1

Личная жизнь Тимати всегда непредсказуема. Артиста часто видят в компании молодых красоток, однако обычно долго он с ними не задерживается.

Девушка Тимати выкладывает интимные снимки с их отдыха
Фото: popcake.tvpopcake.tv

В последнее время Тимура стали все чаще видеть с Валентиной Ивановой. И, кажется, у парочки все серьезно! Первое время молодые люди не афишировали свои отношения. Но в последнее время Тимати и Валя перестали скрываться. Вместе они ходят на мероприятия, концерты и открыто говорят о любви. Поклонники надеются, что в этот раз не будет, как с Екатериной Сафаровой или моделью Александрой Дони. И накануне парочка обрадовала пользователей свой совместной фотографией. Правда, как обычно, от Тимати осталась только часть тела.

Напомним, что сейчас возлюбленные отдыхают в Греции. Кстати, на Миконосе артист уже отдыхал со своей предыдущей избранницей Сашей Дони.

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К слову, ранее девушка опубликовала эротический снимок, хвастаясь своим телом. При этом, она отказалась от нижнего белья, а обнаженную грудь прикрыла рукой. Некоторые не оценили такой откровенности и посоветовали девушке быть более сдержанной.

Звёзды,Тимати,Валентина Иванова,
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