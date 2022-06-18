Деми Мур показала фото своего нового избранника

Даниэль – швейцарец. У него есть собственный веганский ресторан. Напомним, что в прошлом Деми Мур со скандалом рассталась с Эштоном Катчером, который тоже был значительно моложе нее и предпочел в итоге свою ровесницу Милу Кунис. При этом далеко не все разводы закончились неразрешимым конфликтом. В настоящее время Деми Мур заботится о другом своем бывшем муже – Брюсе Уиллисе. Легендарный артист нуждается в особом внимании из-за возрастных изменений и снижении когнитивных способностей.