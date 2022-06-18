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1 час назад

Деми Мур показала фото своего нового избранника, который младше нее на 13 лет

Суть событий

Всемирно известная актриса Деми Мур представила публике своего нового возлюбленного – 46-летнего ресторатора Даниеля Хамма. Новый избранник младше звезды кино на 13 лет. Впервые пара рассекретила свои отношения на Парижской неделе моды.

Деми Мур показала фото своего нового избранника
Фото: Суть событийСуть событий

На сей раз влюбленные посетили финал Открытого чемпионата Франции по теннису. Судя по совместным фото, Мур и Хамм счастливы вместе.

«Посещение дворца королей и королев… Листайте, чтобы увидеть королеву», – сообщила 59-летняя актриса в подписи.

Даниэль – швейцарец. У него есть собственный веганский ресторан. Напомним, что в прошлом Деми Мур со скандалом рассталась с Эштоном Катчером, который тоже был значительно моложе нее и предпочел в итоге свою ровесницу Милу Кунис. При этом далеко не все разводы закончились неразрешимым конфликтом. В настоящее время Деми Мур заботится о другом своем бывшем муже – Брюсе Уиллисе. Легендарный артист нуждается в особом внимании из-за возрастных изменений и снижении когнитивных способностей.

Суть событий
Звёзды,Мур Деми,Брюс Уиллис,Эштон Катчер,Мила Кунис,
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