Деми Мур показала фото своего нового избранника

Всемирно известная актриса Деми Мур представила публике своего нового возлюбленного – 46-летнего ресторатора Даниеля Хамма. Новый избранник младше звезды кино на 13 лет. Впервые пара рассекретила свои отношения на Парижской неделе моды.
На сей раз влюбленные посетили финал Открытого чемпионата Франции по теннису. Судя по совместным фото, Мур и Хамм счастливы вместе.
«Посещение дворца королей и королев… Листайте, чтобы увидеть королеву», – сообщила 59-летняя актриса в подписи.
Даниэль – швейцарец. У него есть собственный веганский ресторан. Напомним, что в прошлом Деми Мур со скандалом рассталась с Эштоном Катчером, который тоже был значительно моложе нее и предпочел в итоге свою ровесницу Милу Кунис. При этом далеко не все разводы закончились неразрешимым конфликтом. В настоящее время Деми Мур заботится о другом своем бывшем муже – Брюсе Уиллисе. Легендарный артист нуждается в особом внимании из-за возрастных изменений и снижении когнитивных способностей.