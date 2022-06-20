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2 часа назад

Новая прическа Тимати рассмешила поклонников

Lenta.ruиещё 1

Российский рэпер и предприниматель Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, поделился снимками с отдыха на греческом острове Миконос и рассмешил подписчиков. Cнимки и комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Новая прическа Тимати рассмешила поклонников
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Музыкант опубликовал фотографии, на которых он позирует с голым торсом и черных шортах с цветочным принтом, сидя на шезлонге. Кроме того, артист снялся с чашкой в руках, дополнив свой образ солнцезащитными очками, часами и несколькими подвесками. На размещенных кадрах видны его кудрявые волосы, а также множество татуировок по всему телу.

Поклонников развеселил внешний вид и новая прическа певца на изображениях, который набрали почти 100 тысяч лайков.

«У вас на голове коржик», «Тимати пересмотрел мультик "Моана"», «Вас совсем не узнать», «Тимати сделал химию?», «Ну и прическа», «Тимати стал раскраской», «А почему не Крым?», «Некрасивые тату», «Зачем копировать WeekWeeknd?» — комментировали фанаты.

Звёзды,Обнаженные модели,Эйбeл Тесфайе,Тимати,
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