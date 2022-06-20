Новая прическа Тимати рассмешила поклонников

Российский рэпер и предприниматель Тимур Юнусов , известный под псевдонимом Тимати , поделился снимками с отдыха на греческом острове Миконос и рассмешил подписчиков. Cнимки и комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Музыкант опубликовал фотографии, на которых он позирует с голым торсом и черных шортах с цветочным принтом, сидя на шезлонге. Кроме того, артист снялся с чашкой в руках, дополнив свой образ солнцезащитными очками, часами и несколькими подвесками. На размещенных кадрах видны его кудрявые волосы, а также множество татуировок по всему телу.