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35 минут назад

МакSим дала первый сольный концерт после комы

Катерина Саломе

Певица Марина Максимова, более известная как МакSим, дала первый сольный концерт после болезни. Об этом сообщает "News.ru".

МакSим дала первый сольный концерт после комы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Выступление артистки под девизом "Спасибо" состоялось 17 июня на открытой площадке Зеленого театра ВДНХ в Москве. Звезда исполнила для поклонников значимые хиты разных лет.

Напомним, что 29 мая певица выступила на стадионе "Лужники" после финала Кубка России по футболу. Ее песне "Знаешь ли ты?" подпевали около 50 тыс. фанатов.

Ранее мы писали о том, что МакSим призналась, что целую неделю жила на вокзале.

Звёзды,Марина Максимова,ВДНХ,
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