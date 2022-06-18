МакSим дала первый сольный концерт после комы

Певица Марина Максимова, более известная как МакSим, дала первый сольный концерт после болезни. Об этом сообщает "News.ru".

Выступление артистки под девизом "Спасибо" состоялось 17 июня на открытой площадке Зеленого театра ВДНХ в Москве. Звезда исполнила для поклонников значимые хиты разных лет.

Напомним, что 29 мая певица выступила на стадионе "Лужники" после финала Кубка России по футболу. Ее песне "Знаешь ли ты?" подпевали около 50 тыс. фанатов.