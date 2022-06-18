Трагичная судьба Веры Алтайской, которая рассталась с мужем и больше не смогла найти свою любовь

Советские зрители знали Веру Алтайскую как «королеву эпизодов» – во многих сказках легендарного Александра Роу ей доставались роли злодеек. Вот только судьба этой женщиной, очаровательной по отзывам знавших ее близко людей, сложилась так, будто над ней самой тяготело проклятие какой-то злой волшебницы.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Карьера Веры Алтайской

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Будущая звезда советского кино родилась в Петрограде. Ее мамой была пианисткой, которая в непростое время после революции работала в кинотеатре на музыкальном сопровождении немых фильмов. Кто был ее отцом, осталось загадкой истории, но некоторое время семья была полной, так как мать все-таки вышла замуж за давнего поклонника.

Юная Вера хотела связать свою жизнь с творчеством и для этого перебралась в столицу, где и поступила в школу при «Мосфильме». Еще до ее окончания, всего в 19 лет, она получила роль переписчицы в кинокартине 1938 года «Великий счет», где рассказывалось о переписи населения СССР.

Вскоре последовала и звездная удача — Веру пригласили сыграть в комедии «Светлый путь». И если в кино ей доставались роли даже не второго плана, то в театре Вера могла получить главные роли. Но подлинно народная слава пришла к ней вместе с ролями в сказках Александра Роу, где она перевоплощалась в Тетушку-Непогодушку, дочку Бабы Яги и мачеху Настеньки.

Личная жизнь Веры Алтайской

Личная жизнь актрисы была не так успешна, как профессиональная. В юности у нее случился роман с коллегой Алексеем Консовским, который играл принца в черно-белой «Золушке». Казалось, впереди ее ждет безоблачное счастье с человеком, который ее понимает. Уже в 22 года Вера стала мамой — родилась дочь, которую супруги назвали Светланой.

Затем последовали совместные съемки в фильме «Машенька» и казалось, это должно было сблизить пару еще сильнее, только к этому времени брак уже начал рушится. Слухи среди близких друзей пары ходили разные. Кто-то говорил о том, что виной всему сложный характер Веры, которая могла быть то бесконечно обаятельной, то грубовато-прямолинейной и бескомпромиссной. Кто-то настаивал, что вся проблема в Консовском, который не мог смириться с непокорностью жены.

Так сложилось, что самый острый период в отношениях пары пришелся на съемки «Золушки». Изначально планировалась, что Алтайская сыграет роль одной из сестер Золушки. Но планы были сорваны — противостояние между супругами достигло предела, и Вера просто решительно отказалась пересекаться с бывшим возлюбленным на съемочной площадке.

Дочь осталась с матерью и, несмотря на то, что любовь угасла между родителями, Алексей продолжал видеться и много общаться с наследницей. По отзывам современников, хоть расставание и вышло ужасно некрасивым, Консовский никогда не отзывался плохо или оскорбительно о бывшей супруге. Похоже, он сумел сохранить для себя все то хорошее, что было в этом браке.

Казалось, после этого разрыва в жизни Веры что-то сокрушительно перевернулось. Ходили слухи о романах с другими мужчинами, но замуж она больше не выходила.

А потом на спад пошла и карьера. Коллеги говаривали, что дело тут не обошлось без алкоголя, способного, как известно, погубить даже самый яркий талант.