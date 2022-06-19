Антонов пожаловался на сильные боли после операции

Юрий Антонов перестали принимать участие в концертах и светских мероприятиях из-за того, что не может до конца восстановиться после операции по замене сустава. Об этом сообщает StarHit.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Операцию по замене сустава певец перенес год назад, однако до сих пор Антонов проходит реабилитации.

Певец рассказал, что не давно закончил очередную реабилитацию. Антонов признался, что испытывал страшные боли, о которых сообщал врачам. В ответ ему рекомендовали заниматься реабилитацией.