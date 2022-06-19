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54 минуты назад

Юрий Антонов пожаловался на сильные боли после операции по замене сустава

runews24.ruиещё 1

Юрий Антонов перестали принимать участие в концертах и светских мероприятиях из-за того, что не может до конца восстановиться после операции по замене сустава. Об этом сообщает StarHit.

Антонов пожаловался на сильные боли после операции
Фото: runews24.rurunews24.ru

Операцию по замене сустава певец перенес год назад, однако до сих пор Антонов проходит реабилитации.

Певец рассказал, что не давно закончил очередную реабилитацию. Антонов признался, что испытывал страшные боли, о которых сообщал врачам. В ответ ему рекомендовали заниматься реабилитацией.

Впервые с палочкой Антонов стал появляться на публике в 2018 году. Два года назад певец подвернул ногу, чем усугубил ситуацию.

Звёзды,Юрий Антонов,
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