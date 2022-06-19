Антонов пожаловался на сильные боли после операции

Юрий Антонов перестали принимать участие в концертах и светских мероприятиях из-за того, что не может до конца восстановиться после операции по замене сустава. Об этом сообщает StarHit.
Операцию по замене сустава певец перенес год назад, однако до сих пор Антонов проходит реабилитации.
Певец рассказал, что не давно закончил очередную реабилитацию. Антонов признался, что испытывал страшные боли, о которых сообщал врачам. В ответ ему рекомендовали заниматься реабилитацией.
Впервые с палочкой Антонов стал появляться на публике в 2018 году. Два года назад певец подвернул ногу, чем усугубил ситуацию.