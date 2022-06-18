Советские знаменитости, которые лежали в психбольнице

Как и почему они попали в клиники для душевнобольных?

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Николай Гриценко

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Народный артист под конец жизни спился, кроме того страдал манией, что его хотят обокрасть. В психиатрическую лечебницу его отправила молодая жена. В психбольнице он украл из холодильника чужие продукты, за это его избили другие пациенты клиники. После этого актер умер.

Константин Григорьев

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Актер, который сыграл Герасима в “Му-му”, после травмы головы страдал нарушениями речи. И тоже побывал в психушке. Его туда отправила супруга. Она пила, а актер боролся с ее пьянством. Тогда жена пожаловалась отцу, а он поспособствовал, чтобы зятя с неопасным диагнозом “нарушение речи” положили в психбольницу. Григорьев сумел выйти из дома для умалишенных, развелся, однако в профессию толком вернуться не мог, проведя остаток жизни в нищете.

Юрий Белов

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Звезду советских комедий постоянно преследовала мысль о самоубийстве. Однажды его остановили соседи и отправили в психиатрическую клинику. После выхода из лечебного заведения актер начал забывать текст, теряться в пространстве. Карьера буквально рухнула, к концу жизни Белову даже приходилось подрабатывать таксистом.

Иосиф Бродский

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В 1964 году поэт после ареста проходил принудительную судебно-психиатрическую экспертизу в психиатрической больнице №2 в Ленинграде. А ранее, еще до ареста, он добровольно обратился в Московскую психиатрическую больницу имени П. П. Кащенко, так как полагал, что получение справки о психической неустойчивости снизит риск политических преследований.

Виктор Цой

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