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42 минуты назад

Советские знаменитости, которые лежали в психбольнице

New Magazine

Как и почему они попали в клиники для душевнобольных?

Советские знаменитости, которые лежали в психбольнице
Фото: New MagazineNew Magazine

Николай Гриценко

New Magazine

Народный артист под конец жизни спился, кроме того страдал манией, что его хотят обокрасть. В психиатрическую лечебницу его отправила молодая жена. В психбольнице он украл из холодильника чужие продукты, за это его избили другие пациенты клиники. После этого актер умер.

Константин Григорьев

New Magazine

Актер, который сыграл Герасима в “Му-му”, после травмы головы страдал нарушениями речи. И тоже побывал в психушке. Его туда отправила супруга. Она пила, а актер боролся с ее пьянством. Тогда жена пожаловалась отцу, а он поспособствовал, чтобы зятя с неопасным диагнозом “нарушение речи” положили в психбольницу. Григорьев сумел выйти из дома для умалишенных, развелся, однако в профессию толком вернуться не мог, проведя остаток жизни в нищете.

Юрий Белов

New Magazine

Звезду советских комедий постоянно преследовала мысль о самоубийстве. Однажды его остановили соседи и отправили в психиатрическую клинику. После выхода из лечебного заведения актер начал забывать текст, теряться в пространстве. Карьера буквально рухнула, к концу жизни Белову даже приходилось подрабатывать таксистом.

Иосиф Бродский

New Magazine

В 1964 году поэт после ареста проходил принудительную судебно-психиатрическую экспертизу в психиатрической больнице №2 в Ленинграде. А ранее, еще до ареста, он добровольно обратился в Московскую психиатрическую больницу имени П. П. Кащенко, так как полагал, что получение справки о психической неустойчивости снизит риск политических преследований.

Виктор Цой

New Magazine

Музыкант провел в питерской психиатрической больнице полтора месяца с диагнозом «маниакально-депрессивный психоз». По словам друзей музыканта, таким образом Цой просто пытался «закосить» от армии.

Звёзды,Константин Григорьев,Николай Гриценко,Юрий Белов,Виктор Цой,Иосиф Бродский,
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