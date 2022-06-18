Дети знаменитостей, которые незаметно повзрослели

Глазом моргнуть не успели, а они уже так выросли.

Фото: New Magazine New Magazine

Дети растут быстро, а особенно чужие.

Катя Жужа – дочь Николь

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Не так давно старшая дочь Кати Жужи отметила 14 -й день рождения. Вечеринка прошла на высоком уровне, которую Николь организовывала сама. Только вот поклонники Жужи никак не могут поверить, что девочка так выросла. Еще совсем недавно она была совсем малышкой, а уже такая взрослая девушка.

Юлия Началова – дочь Вера

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Три года назад Вера Алдонина потеряла маму. Тогда ей было всего 12 лет. Но сейчас она все больше и больше шокирует публику своими изменениями. Вера хочет построить карьеру певицы и нередко принимает участие в различных шоу и конкурсах. И каждый раз единственная наследница Началовой производит фурор. В конце прошлого года девушке исполнилось 15 лет.

Ирина Дубцова – сын Артем

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А это 16-летний сын Ирины Дубцовой – Артем. Ирина не так часто делится информацией о наследнике и почти не публикует совместные снимки. Юноша не очень это любит. Поэтому публика не видела, как растет молодой человек. Но когда Артем вновь начал появляться в соцсетях матери, поклонники певицы были в шоке. Кстати, он уже начинает развиваться в музыкальной индустрии и даже выпустил свой трек.

Оксана Самойлова – дочери Ариела и Лея

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У Оксаны Самойловой четверо детей и они всегда на виду у публики. Социальные сети Оксаны полностью посвящены детям. Однако они очень быстро взрослеют – это факт. Старшая дочь Оксаны Самойловой и Джигана закончила младшие классы и в следующем учебном году ворвется во “взрослую” школьную жизнь. А Лея (вторая по старшинству) уже переходит во второй класс.

Наталья Ионова – дочь Лидия

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