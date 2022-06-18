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1 час назад

Отец Бритни Спирс подал на нее в суд

Мира Маркина

В 2021 году американская певица Бритни Спирс по заключению суда была освобождена от опеки своего отца Джейми Спирса. Теперь он намерен очистить собственное имя от клеветы, в распространении которой винит дочь, сообщает New York Post.

Отец Бритни Спирс подал на нее в суд
Фото: wikimedia.orgwikimedia.org

Джейми Спирс обратился в суд с требованием призвать Бритни к ответу и дать показания. Он намерен доказать, что утверждение дочери о принуждении ее к лечению беспочвенно и не имеет ничего общего с реальностью. Также бывший опекун певицы обвиняет ее в клевете путем распространения ложных публикаций о нем в мемуарах Бритни и соцсетях.

Адвокат Бритни Спирс прокомментировал намерение Спирса-старшего, назвав его "ничтожным и глупым". Однако американские судебные органы имеют право принять иск отца певицы.

Ранее "Рамблер" писал о том, какой была свадьба Бритни Спирс и ее молодого избранника.

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