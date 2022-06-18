Азиза вернулась к бывшему мужу

«Алессандро не было в Москве несколько месяцев. Изначально он уехал, потому что ему в Италии нужно было решать дела по семейному ресторанному бизнесу. Когда он туда приехал, я ему сообщила, что лучше в Москву не возвращаться. Потому как посчитала, что у нас не получится создать семью без деток. Алессандро сказал, что надеется на изменение моего решения», — цитирует слова автора песен Prozvezd.