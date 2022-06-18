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1 час назад

Азиза не дождалась молодого супруга из Италии и вернулась к бывшему мужу

Слово и Дело

Певица и автор песен Азиза сообщила, что намерена переехать к своему экс-супругу Александру Бродолину.

Азиза вернулась к бывшему мужу
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Личная жизнь 58-летней певицы Азизы продолжает активно развиваться. Еще недавно певица говорила, что ждет, когда к ней из Италии вернется ее возлюбленный Алессандро Лортэ, но теперь она изменила свое решение. У звезды остыли чувства к молодому супругу и она решила возобновить отношения с Бродолиным.

«Алессандро не было в Москве несколько месяцев. Изначально он уехал, потому что ему в Италии нужно было решать дела по семейному ресторанному бизнесу. Когда он туда приехал, я ему сообщила, что лучше в Москву не возвращаться. Потому как посчитала, что у нас не получится создать семью без деток. Алессандро сказал, что надеется на изменение моего решения», — цитирует слова автора песен Prozvezd.

Бывший муж Азизы предложил ей вернуться к нему в Санкт-Петербург. По словам исполнительницы, от таких слов у нее «защемило сердце», решив, что нужно дать отношениям второй шанс.

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