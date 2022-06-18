Азиза вернулась к бывшему мужу

Певица и автор песен Азиза сообщила, что намерена переехать к своему экс-супругу Александру Бродолину.
Личная жизнь 58-летней певицы Азизы продолжает активно развиваться. Еще недавно певица говорила, что ждет, когда к ней из Италии вернется ее возлюбленный Алессандро Лортэ, но теперь она изменила свое решение. У звезды остыли чувства к молодому супругу и она решила возобновить отношения с Бродолиным.
«Алессандро не было в Москве несколько месяцев. Изначально он уехал, потому что ему в Италии нужно было решать дела по семейному ресторанному бизнесу. Когда он туда приехал, я ему сообщила, что лучше в Москву не возвращаться. Потому как посчитала, что у нас не получится создать семью без деток. Алессандро сказал, что надеется на изменение моего решения», — цитирует слова автора песен Prozvezd.
Бывший муж Азизы предложил ей вернуться к нему в Санкт-Петербург. По словам исполнительницы, от таких слов у нее «защемило сердце», решив, что нужно дать отношениям второй шанс.