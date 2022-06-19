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2 часа назад

Бари Алибасов ответил на слухи о свадьбе со своей сиделкой

Газета.Ruиещё 2

Основатель группы "На-На" Бари Алибасов прокомментировал сообщения СМИ о свадьбе со своей сиделкой Еленой. В эфире телешоу "Пусть говорят" он заявил, что кроме рабочих отношений с помощницей его ничего не связывает.

Алибасов ответил на слухи о свадьбе с сиделкой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Лена — это моя помощница, которая работает со мной уже полтора года. У нее прекрасный муж, прекрасный сынок два метра десять сантиметров высоты", — рассказал Алибасов.

В студию пришла и сама Елена, которая назвала глупостью слухи о ее свадьбе с продюсером. Она отметила, что в гости к Алибасову часто приходит его бывшая супруга Лидия Федосеева-Шукшина.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что 27 мая Алибасов якобы женился на своей седьмой избраннице. Позднее стало известно, что музыкант помирился с Федосеевой-Шукшиной после скандального развода.

Лидия Федосеева-шукшина,Бари Алибасов,
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