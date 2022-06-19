Сможет ли втянутая в скандал Бондарчук сохранить отношения

На днях дизайнер Сергей Харченко поставил свою супругу в крайне неловкое положение, заставив ее краснеть перед коллегами. Психолог оценил поведение мужчины и дал Бондарчук совет.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

На днях 53-летняя российская фотомодель Светлана Бондарчук оказалась втянута в громкий секс-скандал. Его спровоцировал супруг главного редактора журнала Hello! Сергей Харченко, который рассылал видеозаписи порнографического характера. Как уже сообщала «Экспресс газета» накануне, дизайнер, сам того не желая, опозорил свою жену перед коллегами.

После этого многие заговорили о том, что брак Бондарчук и Харченко, якобы, трещит по швам. Дескать, если Светлана делает эту сомнительную историю достоянием публики, их отношения явно не все в порядке. Однако известный психотерапевт Николай Кибрик придерживается противоположного мнения. Сексолог убежден, что Харченко действовал исключительно из благих побуждений, желая разжечь в избраннице страсть.

«Когда присылают грубую порнографию, то это в какой-то степени оскорбительно, если перед этим нет интимных отношений. Если пара в отношениях, и мужчина присылает интимное видео, то женщина может воспринять это как шутку или призыв к действию. А, возможно, и как урок», — говорит Кибрик.

Специалист отмечает, что в нынешнее время рассылка порнографии не является чем-то экстраординарным — так называемыми «дикпиками» сегодня обмениваются многие пары, особенно молодые. Николай Кибрик советует Светлане Бондарчук воспринять эту ситуацию с юмором и ни в коем случае не унижать мужа за досадный прокол.