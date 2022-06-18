Модель Мартина Кондор попыталась сфотографировать полуобнаженную балерину во время сеанса массажа, в итоге охранник разбил ее телефон.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Анастасия Волочкова сегодня, наверное, одна из самых обсуждаемых персон в российском шоу-бизнесе. Балерина постоянно попадает в разные скандальные истории. Многие считают, что часть этих историй она придумывает сама — чтобы ее не забывали и продолжали приглашать на различные телевизионные ток-шоу (как известно, за участие там довольно прилично платят).

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Очередная скандальная история, в которую попала Волочкова, поражает даже людей искушенных. На этот раз балерина стала жертвой модели Мартины Кондор. Та вроде как пострадала от массажиста — ей показалось, что во время сеанса она потеряла сознание, и этим фактом как раз воспользовался мастер в своих интимных целях. Чтобы добывать доказательства того, что массажист вступает в сексуальные контакты со своими клиентами, она отправилась к нему в офис. И — обнаружила там лежащую в одних трусиках Волочкову. Поскольку в кабинете был выключен свет и горели свечи, то Мартина была уверена: здесь точно творятся темные делишки. Поэтому она включила телефон и начала фотографировать увиденное.

«Хотела снять Волочкову обнаженной, чтобы доказать, что не я одна пострадала. Там не была одна спина обнажена, там была еще грудь обнажена», — заявила она в программе «На самом деле».

В ответ Волочкова, которая просто была на сеансе массажа, без какого-то сексуального подтекста, само собой, была ошарашена, когда ее вдруг стала фотографировать какая-то незнакомка.

«Сумасшедшая ворвалась и стала снимать меня на телефон, — рассказала Анастасия в эфире Первого канала о своих эмоциях. — Мне на массаже лежать в пальто? Я не понимаю, как вы вообще оказались в кабинете, где я, прости Господи, делала массаж. Лежала я там в трусиках, в халате или в чем, какая вам разница?»