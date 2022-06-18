Федосеева-Шукшина: «Думала, наступил конец моей жизни»

Недавно в СМИ появилась информация о женитьбе экс-супруга актрисы Лидии Шукшиной Бари Алибасова на своей сиделке Елене. В эфире программы «Пусть говорят» (Первый канал) Лидия Николаевна прокомментировала слухи о романе бывшего мужа.
Лидия Федосеева-Шукшина является последней официальной супругой шоумена и продюсера группы «На-На». Брак распался со скандалом. Однако Лидия Николаевна заявляет, что развод был необходим для того, чтобы Бари Каримович мог уладить свои дела, связанные с недвижимостью. Актриса до сих пор считает его своим супругом. Поэтому новости о женитьбе Бари Алибасова разволновали звезду.
«Я сегодня из-за этих известий, которые на меня посыпались, не спала всю ночь. Я давно такого не испытывала — чувство страха, боязни, обиды, злости… Позвонил кто-то и сказал, что завтра на телевидении состоится женитьба Бари Алибасова… Оторопь взяла, я не могла продохнуть, думала, наступил конец моей жизни. Мы три дня назад говорили по телефону, он говорил: «Ну, все, любимая, целую, спокойной ночи», — рассказала 83-летняя народная артистка.
Надо сказать, что и сам продюсер отрицает женитьбу на помощнице.
«О том, что я собираюсь жениться, узнал из интернета», — с иронией заявил Алибасов.
Ранее «Рамблер» писал о том, почему никто не может узнать, сколько Бари Алибасову лет.