Федосеева-Шукшина: «Думала, наступил конец моей жизни»

«Я сегодня из-за этих известий, которые на меня посыпались, не спала всю ночь. Я давно такого не испытывала — чувство страха, боязни, обиды, злости… Позвонил кто-то и сказал, что завтра на телевидении состоится женитьба Бари Алибасова… Оторопь взяла, я не могла продохнуть, думала, наступил конец моей жизни. Мы три дня назад говорили по телефону, он говорил: «Ну, все, любимая, целую, спокойной ночи», — рассказала 83-летняя народная артистка.