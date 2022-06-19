Канделаки высказалась о наряде Киркорова на ПМЭФ

Завершился юбилейный Петербургский международный экономический форум, на котором побывало множество гостей. Одним из спикеров мероприятия стала ведущая Тина Канделаки.Она в своем Telegram-канале уже успела обсудить наряды гостейфорума, проведя соответствующее голосование среди своих подписчиков. Как оказалось, наибольшее впечатление на Канделаки произвел Филипп Киркоров .

Король отечественной поп-эстрады появился на ПМЭФ в белом пиджаке с орнаментом и классических брюках. Но ногах у него были одеты туфли D&G, которых еще нет в продаже бутиков бренда.