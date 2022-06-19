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1 час назад

Канделаки высказалась о наряде Киркорова на ПМЭФ

Слово и Делоиещё 2

Завершился юбилейный Петербургский международный экономический форум, на котором побывало множество гостей. Одним из спикеров мероприятия стала ведущая Тина Канделаки.Она в своем Telegram-канале уже успела обсудить наряды гостейфорума, проведя соответствующее голосование среди своих подписчиков. Как оказалось, наибольшее впечатление на Канделаки произвел Филипп Киркоров.

Канделаки высказалась о наряде Киркорова на ПМЭФ
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Девочки, тут спорить нечего. Киркоров победил нас всех», — иронично отметила Канделаки.

Король отечественной поп-эстрады появился на ПМЭФ в белом пиджаке с орнаментом и классических брюках. Но ногах у него были одеты туфли D&G, которых еще нет в продаже бутиков бренда.

Звёзды,Филипп Киркоров,
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