Долина признала, что ей трудно гулять по любимым местам

«Очень любила бродить по старой Москве, набережным Москвы-реки. А как чудесно было кататься на небольших пароходиках! Раньше любила бывать в ресторане Дома композиторов, Дома художника, в ЦДЛ», — сказала певица.

По словам артистки, сейчас она не может взять и просто так пройтись по любимым местам в городе. Это связано с известностью. Долина сказала, что если бы появилась возможность, она в первую очередь посетила бы парк Горького.