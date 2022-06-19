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1 час назад

Лариса Долина объяснила трудности с прогулками по любимым местам в Москве

Мослента

Трудности с прогулками по любимым местам в Москве объяснила в интервью Москвич MAG российская певица Лариса Долина.

Долина признала, что ей трудно гулять по любимым местам
Фото: МослентаМослента

«Очень любила бродить по старой Москве, набережным Москвы-реки. А как чудесно было кататься на небольших пароходиках! Раньше любила бывать в ресторане Дома композиторов, Дома художника, в ЦДЛ», — сказала певица.

По словам артистки, сейчас она не может взять и просто так пройтись по любимым местам в городе. Это связано с известностью. Долина сказала, что если бы появилась возможность, она в первую очередь посетила бы парк Горького.

Ранее Лариса Долина назвала любимый российский город. Сравнивая мировые мегаполисы, артистка отметила, что все они разные и по-своему хороши.

Звёзды,Лариса Долина,
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