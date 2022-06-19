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2 часа назад

Ксения Бородина пожаловалась на туристический сервис в Италии

runews24.ru

Ксения Бородина рассказала своим подписчикам об отдыхе в Италии, куда она отправилась с подругами.

Бородину не устроил отдых в Италии
Фото: runews24.rurunews24.ru

Звезда «Дома-2» отметила, что в Милане «отвратительный сервис» - ей пришлось слишком долго ждать своего заказа в ресторане, тогда как в Москве с такими проблемами она не сталкивается.

Также Бородина на личном опыте убедилась в невозможности расплатиться банковскими картами из-за санкций.

Даже шоппинг в бутике Dior не помог телеведущей улучшить впечатления от отдыха, поскольку оттуда она ушла без покупок.

Звёзды,Ксения Бородина,
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