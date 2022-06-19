Бородину не устроил отдых в Италии

Ксения Бородина рассказала своим подписчикам об отдыхе в Италии, куда она отправилась с подругами.

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Звезда «Дома-2» отметила, что в Милане «отвратительный сервис» - ей пришлось слишком долго ждать своего заказа в ресторане, тогда как в Москве с такими проблемами она не сталкивается.

Также Бородина на личном опыте убедилась в невозможности расплатиться банковскими картами из-за санкций.