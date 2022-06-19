Бородину не устроил отдых в Италии

Ксения Бородина рассказала своим подписчикам об отдыхе в Италии, куда она отправилась с подругами.
Звезда «Дома-2» отметила, что в Милане «отвратительный сервис» - ей пришлось слишком долго ждать своего заказа в ресторане, тогда как в Москве с такими проблемами она не сталкивается.
Также Бородина на личном опыте убедилась в невозможности расплатиться банковскими картами из-за санкций.
Даже шоппинг в бутике Dior не помог телеведущей улучшить впечатления от отдыха, поскольку оттуда она ушла без покупок.