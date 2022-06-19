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3 часа назад

Солистка группы «Тату» Катина рассказала подробности скромной свадьбы

Слово и Делоиещё 3

Популярная исполнительница и автор песен Лена Катина вышлазамуж во второй раз, избранником артистки стал миллионер Дмитрий Спиридонов. Солистка группы «Тату» рассказала, как прошло скромное торжество.

«Татушка» раскрыла подробности скромной свадьбы
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Молодожены решили объединить несколько праздничных событий – само бракосочетание и день рождения Спиридонова. Для исполнительницы этот брак уже второй, поэтому из свадебной церемонии не стали делать пышное и яркое мероприятие – влюбленные расписались в МФЦ. Катина призналась, что заказала наряд накануне торжества, а сам жених был одет в праздничный белый костюм. Пара получила большое количество подарков, однако по словам Спиридонова, презента от своей невесты он так и не дождался.

«Самый лучший для него подарок — я, и то, что я вышла занего замуж. Какие еще нужны подарки человеку в этом возрасте», — отметила Катина в беседе с журналистами «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Напомним, новый возлюбленный солистки группы «Тату» борется с онкологическим заболеванием — раком щитовидной железы. Несмотря на страшный диагноз, мужчина не опускает руки, рядом с ним находится его любимая, для которой недуг не стал препятствием к созданию счастливой семьи.

Звёзды,Дмитрий Спиридонов,Лена Катина,
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