«Татушка» раскрыла подробности скромной свадьбы

Популярная исполнительница и автор песен Лена Катина вышлазамуж во второй раз, избранником артистки стал миллионер Дмитрий Спиридонов. Солистка группы «Тату» рассказала, как прошло скромное торжество.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Молодожены решили объединить несколько праздничных событий – само бракосочетание и день рождения Спиридонова. Для исполнительницы этот брак уже второй, поэтому из свадебной церемонии не стали делать пышное и яркое мероприятие – влюбленные расписались в МФЦ. Катина призналась, что заказала наряд накануне торжества, а сам жених был одет в праздничный белый костюм. Пара получила большое количество подарков, однако по словам Спиридонова, презента от своей невесты он так и не дождался.

«Самый лучший для него подарок — я, и то, что я вышла занего замуж. Какие еще нужны подарки человеку в этом возрасте», — отметила Катина в беседе с журналистами «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.