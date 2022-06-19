Юлиан назвал шуткой слухи о романе с Мордюковой

Российский эстрадный певец Юлиан признался, что слухи о егоромане и помолвке с актрисой Нонной Мордюковой появились после шутки на эту тему. Исполнитель отметил, что никто не верил в их искреннюю и крепкую дружбу.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Юлиан стал гостем нового выпуска шоу Леры Кудрявцевой «Секретна миллион». В рамках откровенного разговора со звездой певец раскрыл некоторые подробности своей личной жизни, в частности он рассказал детали взаимоотношений с Мордюковой. Слухи об их романе ходили в начале «нулевых». Знакомство артиста с прославленной артисткой состоялось после смерти ее сына.

Спустя год с момента трагедии звезда приехала на гастролив Череповец – молодые поклонники звезды не решались подойти к ней и взять автограф. Юлиан оказался смелее остальных.

Артистка обратила внимание на юного студента ГИТИСа, позднеемежду ними завязалась дружба – Мордюкова приезжала к певцу в общежитие, а также приглашала его и к себе в гости. Тогда все подумали, что актриса завела себе молодого любовника. Юлиан вспомнил об их совместном походе в Дом кино, где Людмила Гурченко обсуждала пикантную тему с другими артистами.

«Мы пришли в Дом кино, а там Гурченко и еще кто-то, все обсуждают. Она заходит в женский туалет и говорит: “Бабы, вы вообще понимаете, что есть такое понятие, как дружба?”» – вспомнил Юлиан.