Самые странные брачные контракты знаменитостей

9 июня Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Её избранником стал фитнес-инструктор Сэм Асгари, который младше артистки на 12 лет. Многие поклонники певицы не одобрили выбор, посчитав, что молодой муж норовит обогатиться за её счёт. Но Бритни поступила предусмотрительно, заключив брачный договор. В случае развода супруг не может претендовать на имущество артистки, которым она владела до брака. «Секрет» рассказывает, кто ещё из зарубежных знаменитостей заключал брачный договор и какие пункты в нём прописывал.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

В конце 2021 года Бритни Спирс наконец обрела свободу. 13 лет артистка жила на правах подростка: не могла распоряжаться своими финансами, ездить за рулём, выходить из дома без разрешения и даже строить отношения с мужчинами. Роль опекуна артистки всё это время выполнял её отец Джейми Спирс. Мы уже писали о том, почему звезда нулевых потеряла свободу.

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Теперь настала новая глава в её жизни — брак с Сэмом Асгари. И хоть любовь не терпит условностей, артистка решила заключить с мужем брачный контракт, тем более что аналитики оценивают её сбережения в $60 млн.

Ранее Бритни состояла в браке с Джейсоном Александером и Кевином Федерлайном. Первый продлился всего 55 часов, а с Кевином Федерлайном артистка прожила меньше трёх лет. Бритни подала на развод 7 ноября 2006 года, спустя несколько месяцев после рождения второго ребёнка.

Бракоразводный процесс с Федерлайном завершился в июле 2007 года. Благодаря брачному контракту певица отделалась относительно легко. Документ, который пара подписала в 2004 году, предусматривал выплату Федерлайну в размере $250 000 за каждый год в браке, но Спирс увеличила сумму до $500 000, чтобы ускорить процесс переговоров. В общей сложности компенсация составила $1,3 млн. Кроме того, экс-супруг артистки получил половину выручки от их особняка в Малибу, который выставили на продажу за $13,5 млн, и все подарки от бывшей жены.

Согласно судебному заключению, Федерлайну предоставили единоличную опеку над детьми. Cуд обязал Бритни выплачивать бывшему мужу по $20 000 в месяц на каждого ребёнка и покрыть судебные издержки в размере $250 000. И Бритни Спирс далеко не единственная знаменитость, кто подстраховался на случай развода.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Актёры Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас живут в браке уже более 20 лет. Они познакомились в 1996 году на кинофестивале в Довиле.

«Мне сказали, что Майкл Дуглас хочет встретиться со мной. Я немного нервничала, потому что не совсем понимала зачем», — делилась Кэтрин в интервью CNN.

В то время Дуглас продвигал фильм со своим участием «Идеальное убийство», а Зета-Джонс — «Маску Зорро». Впервые Кэтрин заметила знаменитого актёра в вестибюле своего отеля... но он пронёсся мимо неё. Тогда она сказала своему брату: «Думаю, Майкл на самом деле не очень хочет со мной встречаться, потому что он просто прошёл мимо меня и даже не знал, что это была я!» Но на частном ужине в честь премьеры фильма «Маска Зорро» Дуглас присел рядом с Кэтрин и уже спустя полчаса разговора заявил актрисе, что станет отцом её детей. Так и получилось.

В августе 2000 года у пары родился сын Дилан, а спустя несколько месяцев актёры поженились.

Зная любвеобильный характер своего мужа, Кэтрин заключила с ним брачный контракт. По нему актёр вынужден будет заплатить $5 млн жене, если когда-нибудь закрутит роман на стороне. Кроме того, Дуглас согласился заплатить супруге $1 млн за каждый год их жизни в браке в том случае, если они захотят развестись.

К слову, когда Майкл Дуглас расстался со своей первой женой Диандрой после череды измен, ему пришлось раскошелиться на $45 млн при разводе. Так что $5 млн кажутся незначительной суммой.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Ким Кардашьян и Канье Уэст вот уже больше года заняты бракоразводным процессом. Звезда реалити-шоу и рэпер поженились 24 мая 2014 года и успели обзавестись четырьмя детьми, но в феврале 2021 года Ким подала на развод, сославшись на «непримиримые разногласия».

В начале бракоразводного процесса отношения пары казались дружескими. Ким несколько раз выступала на вечеринках в поддержку Канье, продвигая его последний альбом Donda. Супруги продолжали вместе воспитывать детей и устраивать семейные вылазки. Но всё изменилось в октябре 2021 года, когда Ким в прямом эфире телевизионного шоу на телеканале SNL обмолвилась, что развелась с Канье, хотя технически звёзды ещё состояли в браке.

«Мы даже не разведены… Для меня это не шутка. Мои дети хотят, чтобы их родители оставались вместе. Я хочу, чтобы мы были вместе», — возмутился Канье.

После этого конфликт между бывшими супругами начал разрастаться как снежный ком. Канье в социальных сетях обвинял Ким в том, что та якобы не даёт ему видеться с детьми, но папарацци то и дело подлавливали рэпера на семейных мероприятиях, включая вечеринку по случаю дня рождения его дочери Чикаго.

Возмущал Канье и тот факт, что Ким разрешила их дочке Норт публиковать свои видео в TikTok.

Впрочем, вопрос воспитания детей, пожалуй, единственное, в чём Канье и Ким не могут найти компромисс. Разделить совместно нажитое имущество, которое в 2021 году оценивалось в $2,1 млрд, супругам поможет брачный договор.

Согласно документу, Ким якобы получит $1 млн за каждый год, который прожила в браке с Канье, их особняк, а также все украшения и подарки, полученные от рэпера.

Бейонсе и Джей Зи

Артисты Бейонсе и Джей-Зи вместе более 20 лет. Певица познакомилась с рэпером примерно в 1999 году, а спустя год молодые люди начали встречаться. 4 апреля 2008 года они сыграли свадьбу, закрытую от журналистов.

Как и многие знаменитости, Джей-Зи и Бейонсе тоже составили брачный договор. Информация об этом есть в биографии артистки.

Согласно документу, рэпер обязан выплачивать супруге по $5 млн за каждого рождённого ребёнка — а у пары их уже трое. Брачный контракт также предусматривал, что Бейонсе получит $10 млн, если брак распадётся в течение двух лет, и $1 млн за каждый год совместной жизни, если артисты разведутся в течение 15 лет.

В 2016 году Бейонсе и Джей-Зи обновили брачный контракт, включив в него порядок раздела активов и создание трастового фонда для своих детей в случае развода. На тот момент их общее финансовое состояние оценивалось в $1 млрд. Сейчас только состояние рэпера оценивается в $1,3 млрд, а певицы — в $450 млн.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Общественность с интересом и умилением наблюдала, как развиваются отношения одной из самых эффектных пар Голливуда — Анджелины Джоли и Брэда Питта. Но в 2016 году красивой сказке пришёл конец: актриса подала на развод спустя 11 лет совместной жизни.

История их отношений началась в 2004 году, когда Питт состоял в браке с Дженнифер Энистон. Анджелина и Брэд сыграли влюблённую пару в фильме «Мистер и миссис Смит», и на съёмочной площадке между актёрами пробежала искра. В марте 2005 года Энистон подала на развод, а в январе 2006-го Питт и Джоли официально объявили в прессе, что ждут первенца.

До отношений с Брэдом Питтом актриса усыновила одного ребёнка, а за годы совместной жизни пара обзавелась ещё пятью детьми: тремя родными и двумя приёмными. И, несмотря на столь большое семейство, под венец актёры не торопились. Свои отношения Анджелина и Брэд зарегистрировали лишь в 2014 году. Торжественная церемония прошла в замке пары во Франции, и все шестеро детей принимали участие в мероприятии. Мэддокс и Пакс провели свою маму по проходу, Захара и Вивьен исполнили роль цветочниц, а Шайло и Нокс поднесли паре обручальные кольца.

В 2016 году, когда Джоли и Питт начали бракоразводный процесс, в прессе обнародовали детали их брачного контракта. По данным TMZ, супругам предстояло поделить сумму в размере $400 млн. Журнал People оценил сбережения экс-супругов в $500 млн.

Кроме того, на тот момент пара владела двенадцатью объектами недвижимости, приобретёнными до и после брака. У Питта их было семь, у Джоли — два, а совместно нажитых — три, включая поместье и виноградники Chateau Miraval.

По данным СМИ, Анджелина добавила в брачный договор и пункт об измене. Если бы актёр «сходил налево», его супруга получила бы полную опеку над детьми и круглую сумму.

Но Питт оставался верен жене и теперь борется за право воспитывать детей вместе c Джоли.

Том Круз и Кэти Холмс

Отношения между актёрами завязались в апреле 2005 года, когда Том Круз уже развёлся с Николь Кидман и всерьёз увлёкся сайентологией (религиозно-философское учение, основанное американским писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом. — Прим. «Секрета»). В апреле 2006 года Холмс родила дочь Сури, а спустя примерно полгода молодые родители поженились. Церемония бракосочетания прошла по правилам церкви сайентологии в средневековом замке в итальянском городе.

Когда Кэти узнала о беременности, Том приобрёл домашний ультразвуковой аппарат и самостоятельно проводил осмотры.

Брачный договор пары тоже отличался от тех, что обычно заключают знаменитости. Так, один из пунктов якобы запрещал Кэти давать комментарии относительно их брака, а также публично встречаться с мужчинами в течение пяти лет после развода.

«Ей разрешено вступать в отношения, но она не может делать это публично. Более того, она не должна подпускать ни одного бойфренда к своей дочери Сури», — писали СМИ.

Правда, сами супруги эту информацию не подтвердили и не опровергли. За соблюдение договорённостей актриса получила $4,8 млн в качестве алиментов на ребенка и ещё $5 млн на личные расходы.

Супруги пришли к решению, что Сури не будет посещать сайентологическую школу-интернат, а сам Круз пообещал до совершеннолетия дочери оплачивать все счета за её лечение, образование и другие расходы.

Марк Цукерберг и Присцилла Чан

Основатель Facebook* (заблокирован в РФ, как и его материнская компания Meta, признанная экстремистской) Марк Цукерберг задолго до женитьбы позаботился о том, чтобы его будущая жена чувствовала себя комфортно и защищённо в отношениях. Миллиардер и его на тот момент девушка Присцилла Чан провели серию переговоров, чтобы задокументировать условия её переезда в Пало-Альто.

По словам писательницы Сары Лейси, Цукерберг пообещал своей возлюбленной по одному романтическому свиданию в неделю, которое длится не менее 100 минут и проходит за пределами квартиры и офиса. Пара прописала в соглашении даже условия ежедневного общения. Минимум одно электронное письмо и два звонка в день (можно на мобильный телефон) продолжительностью не менее одной минуты. Короткие текстовые сообщения не считаются. А ещё никаких виртуальных цветочков в социальных сетях. По условиям договора, Присцилла получала от Марка по одному реальному подарку в месяц.

Влюблённые поженились в 2012 году и сейчас воспитывают двоих детей. Никакие финансовые вопросы пара в контракте не прописывала, хотя состояние Цукерберга оценивается сегодня в $61 млрд.

Кит Урбан и Николь Кидман

После болезненного расставания с Томом Крузом актриса Николь Кидман вышла замуж за музыканта Кита Урбана. Роскошная свадебная вечеринка состоялась в 2006 году в Сиднее. Гости и поклонники пары искренне радовались за молодожёнов, пока спустя пару месяцев после бракосочетания Урбан не угодил в реабилитационный центр. Как оказалось, долгие годы музыкант злоупотреблял наркотиками и не мог побороть зависимость. Справиться с пагубной привычкой Киту помогла жена.

«Я чуть было не разрушил наш брак. Он выстоял, но это чудо. Я духовно пробудился с ней (Николь. — Прим. «Секрета»). Я часто говорю, что буквально переродился в ней. Именно так я себя чувствую. И впервые в жизни я смог избавиться от оков зависимости», — говорил музыкант в интервью Rolling Stone.

Актриса поддерживает мужа не только морально, но и материально. В брачном договоре она прописала, что будет платить супругу примерно по $600 000 в год, если он не будет употреблять наркотики. Если же музыкант сорвётся или начнёт чрезмерно выпивать, Кидман разведётся с ним и оставит его без цента.

В брачном контракте прописаны условия относительно детей, которых у пары двое (не считая приёмных, которых Кидман усыновила в браке с Томом Крузом). Договор предусматривает совместную опеку, но при этом Кит не сможет вывезти детей из страны, в которой проживает актриса.

Элизабет Тейлор и Ларри Фортенски

Американская актриса Элизабет Тейлор прожила яркую и насыщенную жизнь. Звезда старого Голливуда успела девять раз побывать замужем, два из которых — на одном и том же мужчине. Последний брак актрисы с простым строителем Ларри Фортенски обернулся для неё финансовыми потерями.

С последним мужем кинозвезда познакомилась в реабилитационном центре, куда она частенько попадала из-за компульсивного переедания, а он — из-за алкоголизма. Три года Ларри Фортенски добивался расположения актрисы, и в 1991 году пара обменялась клятвами на ранчо Майкла Джексона Neverland.