Принц Уильям с детьми поздравляют всех с Днём отца

Даже несмотря на свой статус будущего короля, принц Уильям умеет весело проводить время, особенно, когда его окружают любимые наследники — принцы Джордж, Луи и принцесса Шарлотта. Вот и в минувшую субботу семья Кембриджских решила проверенным и очень надёжным способом поздравить всех с Днём отца. На снимке, который, кстати, был сделан в прошлом году во время путешествия герцогов в Иорданию, принц Уильям сидит в центре, его старший сын — Джордж располагается с правой стороны, Шарлотта — с левой, ну, а младшему — Луи досталось самое лучшее место на шее у папы, чему он, конечно, бесконечно рад. Дети и принц Уильям были запечатлены на фоне песчаных дюн и абсолютно не скрывали своего счастья и радости.

Фото: mainstyle mainstyle

«С Днём отца папы и дедушки во всём мире!», — гласила подпись к праздничной фотографии в социальных сетях. К слову, данное фото было взято из серии снимков, сделанных во время поездки Кембриджских в восточную страну, которая имеет особый смысл, как для Кейт Миддлтон, так и для принца Уильяма. Когда-то давно, герцог посетил Иорданию, и настолько влюбился в это место и пообещал себе, что вернётся сюда вместе со своей семьёй. Что касается Кейт Миддлтон, то будучи ещё юной девушкой она прожила в Иордании два года, потому что её отец работал в авиакомпании British Airways.