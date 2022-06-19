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31 минуту назад

Брэдли Купер раскрыл причины своей наркотической зависимости

Слово и Дело

Голливудский актер Брэдли Купер стал гостем подкаста Smartless. В рамках беседы с интервьюером артист признался, что в прошлом страдал зависимостью от запрещенных веществ.

Брэдли Купер раскрыл причины своей наркотической зависимости
Фото: Слово и делоСлово и дело

Купер отметил, что начал прибегать к веществам во время кризиса в актерской карьере. По словам артиста, ему отказывали от кастинга к кастингу. Неудачи сделали его озлобленным, из-за циничных и агрессивных шуток от Купера отвернулись практически все его друзья. Когда артист остался наедине со своими проблемами, он нашел утешение в алкоголе и запрещенных веществах.

Актер признался, что важную роль в осознании проблемы сыграл его лучший друг Уилл Арнетт – однажды мужчина резко осадил своего товарища.

«Я тогда впервые осознал, что у меня проблемы с наркотиками и алкоголем. Я не хотел жить. Об этом мне сказал Уилл, и я никогда не забуду. Я был полностью потерян», – вспомнил о тяжелом моменте в своей жизни Купер.

Избавившись от зависимости, артист смог взять себя в руки и наладить свою жизнь. Примечательно, что его актерская карьера также пошла в гору. Он был номинирован на кинопремию «Оскар» девять раз.

Звёзды,Уилл Арнетт,Брэдли Купер,
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