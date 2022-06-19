Алена Водонаева скоро выйдет замуж?

Мнение поклонников телеведущей и светской львицы разделились.
Все последние дни Алена Водонаева выкладывала в своих соцсетях фото из Италии. Как выяснилось, телеведущая и светская львица отправилась туда не просто отдыхать. Ее пригласила подруга на свадьбу. Торжество было пышным. Но самой Алене оно запомнится вовсе не поэтому. Дело в том, что когда невеста традиционнол бросала свой букет подружкам, то поймала его как раз Алена.
Правда, вместо радостных эмоций поклонники услышали от нее лишь слова сожаления.
«Знала бы, что букет будем ловить, надела бы туфли, привезенные под этол платье, — пожаловалась Алена. — Но история не знает сослагательных наклонений».
И действительно, на видео Водонаева красуется в удобных кроссовках, а не в легких изящных туфельках.
Поклонники между тем вовсю принялись обсуждать будущее Алены: выйдет она теперь замуж или же эта примета не особо действует. Часть фанатов уверены: свадьба не за горами. Некоторые даже обнаружили у Водонаевой небольшлой животик и тут же сделали вывод, что телеведущая находится в ожидании ребенка. Более пессимистичные фолловеры тут же поделились историями, как ловили и два-три букета, однако долгожданной свадьбы так и не случилось. Ну а самые практичные похвалили Алену за ее внешний вид и за отсутствие тех самых туфелек: ведь вряд ли она смогла поймать букет, если бы не эти кроссовки, которые помогли ей «победить» других подружек.