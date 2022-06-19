Алена Водонаева скоро выйдет замуж?

Все последние дни Алена Водонаева выкладывала в своих соцсетях фото из Италии. Как выяснилось, телеведущая и светская львица отправилась туда не просто отдыхать. Ее пригласила подруга на свадьбу. Торжество было пышным. Но самой Алене оно запомнится вовсе не поэтому. Дело в том, что когда невеста традиционнол бросала свой букет подружкам, то поймала его как раз Алена.

Поклонники между тем вовсю принялись обсуждать будущее Алены: выйдет она теперь замуж или же эта примета не особо действует. Часть фанатов уверены: свадьба не за горами. Некоторые даже обнаружили у Водонаевой небольшлой животик и тут же сделали вывод, что телеведущая находится в ожидании ребенка. Более пессимистичные фолловеры тут же поделились историями, как ловили и два-три букета, однако долгожданной свадьбы так и не случилось. Ну а самые практичные похвалили Алену за ее внешний вид и за отсутствие тех самых туфелек: ведь вряд ли она смогла поймать букет, если бы не эти кроссовки, которые помогли ей «победить» других подружек.