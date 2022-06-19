Ребенок Дженнифер Лопес сделал каминг-аут

«В последний раз, когда мы выступали вместе, это было на таком же большом стадионе, как этот, и я постоянно прошу их петь со мной, а они не хотят. Так что это особый случай. Они очень, очень заняты», — объявила выход на сцену своей дочери Лопес. Совершивший каминг-аут ребенок исполнил с ней песню, держа в руках микрофон радужного цвета (флаг ЛГБТ+ сообщества, куда входят небинарные люди, часто называют радужным за сходство с цветами радуги — прим. «Ленты.ру»).