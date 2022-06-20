Бледанс заявила, что ее второй брак разрушили СМИ

Певица и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала журналистам «Дни.ру» о том, как сложилась ее личная жизнь после развода со вторым мужем Александром Семиным, который произошел в 2017 году. Признание она сделала в ходе российского кинофестиваля «Провинциальная Россия», в 9 раз состоявшемся в Ейске.
Артистка призналась, что в жизни ее ждут колоссальные перемены. Она влюблена.
«У меня есть мужчина. Просто я его не афиширую, не рассказываю прессе, хотя мне сулят миллионы, чтобы я пришла на ток-шоу и сообщила всей стране о своем избраннике. А я отказываюсь, потому что масс-медиа легко могут разрушить даже самые идеальные отношения, как разрушили уже мой прежний брак»,
— заявила Бледанс.
Ранее россияне раскритиковали Эвелину Бледанс за фото маленького сына в военной форме, которое она выложила к 9 мая. Интернет-пользователи считают, что ветераны ни за что бы ни хотели видеть детей в таком обличье.