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1 час назад

Бледанс заявила, что ее второй брак разрушили СМИ

Вести Подмосковья

Певица и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала журналистам «Дни.ру» о том, как сложилась ее личная жизнь после развода со вторым мужем Александром Семиным, который произошел в 2017 году. Признание она сделала в ходе российского кинофестиваля «Провинциальная Россия», в 9 раз состоявшемся в Ейске.

Бледанс заявила, что ее второй брак разрушили СМИ
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Артистка призналась, что в жизни ее ждут колоссальные перемены. Она влюблена.

«У меня есть мужчина. Просто я его не афиширую, не рассказываю прессе, хотя мне сулят миллионы, чтобы я пришла на ток-шоу и сообщила всей стране о своем избраннике. А я отказываюсь, потому что масс-медиа легко могут разрушить даже самые идеальные отношения, как разрушили уже мой прежний брак»,

— заявила Бледанс.

Ранее россияне раскритиковали Эвелину Бледанс за фото маленького сына в военной форме, которое она выложила к 9 мая. Интернет-пользователи считают, что ветераны ни за что бы ни хотели видеть детей в таком обличье.

Звёзды,Александр Семин,Эвелина Бледанс,
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