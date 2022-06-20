Бледанс заявила, что ее второй брак разрушили СМИ

«У меня есть мужчина. Просто я его не афиширую, не рассказываю прессе, хотя мне сулят миллионы, чтобы я пришла на ток-шоу и сообщила всей стране о своем избраннике. А я отказываюсь, потому что масс-медиа легко могут разрушить даже самые идеальные отношения, как разрушили уже мой прежний брак»,